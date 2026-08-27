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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Захар Ведищев согласовал однолетний контракт с «Самарой»

Захар Ведищев продолжит карьеру в «Самаре». По информации «Спорт-Экспресса», 26-летний защитник (196 см) согласовал с клубом однолетний контракт и в ближайшее время присоединится к команде.

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