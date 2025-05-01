Решать будут жители города – Путин высказался о возможности переименовать Волгоград в Сталинград Евгения КомароваВладимир Путин подчеркнул, что решение переименовать Волгоград в Сталинград будет зависеть от позиции жителей города.
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