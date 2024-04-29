На Украине задержали более 30 человек за выманивание денег у казахстанцев

На Украине задержаны несколько десятков человек, принадлежавших к преступным группировкам, которые мошенническим путем выманивали деньги у казахстанских граждан, сообщил официальный представитель МВД Казахстана Шынгыс Алекешев.
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