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Орловские новости

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В Спасском-Лутовиново пройдут бесплатные мастер-классы по бадминтону

В Спасском-Лутовиново пройдут бесплатные мастер-классы по бадминтону

Посетителей Спасского-Лутовиново ждут бесплатные мастер-классы по бадминтону, игры с тренерами и чаепитие с дворянскими развлечениями.

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