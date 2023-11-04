Арестович* раскрыл, для чего врал украинцам о быстрой победе ВСУ

Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что обманывал граждан страны, рассказывая в своих блогах о быстрой победе Вооруженных сил Украины над ВС РФ.