Арестович* раскрыл, для чего врал украинцам о быстрой победе ВСУ

Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что обманывал граждан страны, рассказывая в своих блогах о быстрой победе Вооруженных сил Украины над ВС РФ.
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