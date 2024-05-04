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"Страна.ua" сообщила о взрывах в Одессе

"Страна.ua" сообщила о взрывах в Одессе

В Одессе произошли взрывы. Об этом сообщает украинское агентство "Страна.ua". Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту.

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