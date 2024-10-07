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Эксперт по ЖКХ Широков рассказал об острой нехватке сантехников и дворников

Эксперт по ЖКХ Широков рассказал об острой нехватке сантехников и дворников

На предприятиях ЖКХ существует огромная проблема с кадрами, рассказал председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрей Широков.

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