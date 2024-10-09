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Нам повезло, что сняли Суровикина, – экс-командующий ВС США в Европе

Нам повезло, что сняли Суровикина, – экс-командующий ВС США в Европе

Западу и Украине повезло, что с поста командующего Объединенной группировкой войск на Украине был снят Сергей Суровикин, именем которого нарекли линию обороны российских войск, оказавшуюся непреодолимой для ВСУ во время контрнаступления прошлого года.

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