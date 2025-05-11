Sohu: Россия ответила на провокацию Японии у принадлежащего Китаю острова Дяоюйдао.По данным АБН 24, в Китае отметили реакцию РФ на провокацию Японии около острова Дяоюйдао, вокруг которого Токио имеет территориальный спор с Пекином.
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