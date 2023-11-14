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Крымское информационное агентство

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Экс-сотрудники администрации Симферополя предстанут перед судом по обвинению в «крышевании» стихийной торговли

Экс-сотрудники администрации Симферополя предстанут перед судом по обвинению в «крышевании» стихийной торговли

Несколько бывших сотрудников отдела выявления мест стихийной торговли на городской территории и отдела по пресечению стихийной торговли и оказанию услуг администрации Симферополя предстанут перед судом по обвинению в получении взяток.

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