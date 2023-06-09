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Пушилин заявил о скором запуске предприятия «Ингаз» по производству неона в Мариуполе

Пушилин заявил о скором запуске предприятия «Ингаз» по производству неона в Мариуполе

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин выступил с заявлением о том, что на территории Мариуполе в течение ближайшего времени будет запущено крупнейшее предприятие по производству неона «Ингаз».

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