Electrum выпустил обновление для устранения уязвимости Lightning-кошельков

Разработчики Bitcoin-кошелька Electrum выпустили версию 4.8.2, которая устраняет проблему с резервным копированием Lightning-кошельков.
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