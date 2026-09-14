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FiNE NEWS

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Трамп указал на конфликт на Украине как главную причину роста цен на дизельное топливо

Бывший президент США Дональд Трамп в своём сообщении на платформе Truth Social отметил, что рост мировых цен на дизельное топливо в первую очередь связан с российско-украинским конфликтом, а не с напряжённостью вокруг Ирана.

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