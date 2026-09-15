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Царьград

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Актриса из "Улиц разбитых фонарей" изменилась до неузнаваемости. Последний год она бродяжничала. Теперь её не могут найти

Актриса из "Улиц разбитых фонарей" изменилась до неузнаваемости. Последний год она бродяжничала. Теперь её не могут найти

Родственники ищут по всему Петербургу бывшую артистку БДТ, которая отказывается от помощи и живёт на улице.

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