"Закройте это дно!" Яночка разнесла в пух-прах шоу "звезды" с участием Филиппа и Реввы. Ее поддержали.
Красная шапочка дожала HTB
Комментарии
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Александр Симаков
Филя и Рева, может быть и говно, но не они главные участники шоу "Звёзды" . Они - подтанцовка. Главные участники - бывшие комнады КВН - Астана, Камызяки, Борцы, Раисы, Красноярск, сборная России и пр. КВН даже лучших времен рядом не стоял с этим шоу по качеству и количеству юмора на единицу времени. Кстати, сегодня в 21.20 на НТВ финал этого шоу. Рекомендую. (Красная шапачка не дожала НТВ?)
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45 мин.
Александр Симаков
Ваня, был бы очень признателен, если бы ты предоставил хоть одну ссылку на высказывание Михалкова и Шахназарова по этому поводу и в поддержку Поплавской. 😀
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23 мин.
Александр Симаков
Следите ещё раз за датами: Киркоров участвовал в первом выпуске шоу "Звёзды" 9 марта. Поплавская подняла шум по поводу шутки Ревы о Богородице 11 мая, причём о Киркорове в тот момент вообще никто не вспоминал! Кто-то "мудрый" подсказал всероссийской Красной шляпочке об участии в этом шоу и Киркороваа.. Упс....
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10 мин.
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