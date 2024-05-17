Красная шапочка дожала HTB

Александр Симаков Филя и Рева, может быть и говно, но не они главные участники шоу "Звёзды" . Они - подтанцовка. Главные участники - бывшие комнады КВН - Астана, Камызяки, Борцы, Раисы, Красноярск, сборная России и пр. КВН даже лучших времен рядом не стоял с этим шоу по качеству и количеству юмора на единицу времени. Кстати, сегодня в 21.20 на НТВ финал этого шоу. Рекомендую. (Красная шапачка не дожала НТВ?)

Александр Симаков Ваня, был бы очень признателен, если бы ты предоставил хоть одну ссылку на высказывание Михалкова и Шахназарова по этому поводу и в поддержку Поплавской. 😀