Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Александр Симаков
    Следите ещё раз за датами: Киркоров участвовал в первом выпуске шоу "Звёзды" 9 марта. Поплавская подняла шум по повод...Красная шапочка д...
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    Филя и Рева, может быть и говно, но не они главные участники шоу "Звёзды" . Они - подтанцовка. Главные участники -  б...Красная шапочка д...

Красная шапочка дожала HTB

Красная шапочка дожала HTB

"Закройте это дно!" Яночка разнесла в пух-прах шоу "звезды" с участием Филиппа и Реввы. Ее поддержали.

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Комментарии
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Александр Симаков
Филя и Рева, может быть и говно, но не они главные участники шоу &quot;Звёзды&quot; . Они - подтанцовка. Главные участники -  бывшие комнады КВН -  Астана, Камызяки, Борцы, Раисы, Красноярск, сборная России и пр. КВН даже лучших времен рядом не стоял с этим шоу по качеству и количеству юмора на единицу времени.  Кстати, сегодня в 21.20 на НТВ финал этого шоу. Рекомендую. (Красная шапачка не дожала НТВ?)
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45 мин.
Александр Симаков
Ваня, был бы очень признателен, если бы ты предоставил хоть одну ссылку на высказывание Михалкова и Шахназарова по этому поводу и в поддержку Поплавской. 😀
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23 мин.
Александр Симаков
Следите ещё раз за датами: Киркоров участвовал в первом выпуске шоу &quot;Звёзды&quot; 9 марта. Поплавская подняла шум по поводу шутки Ревы о Богородице 11 мая, причём о Киркорове в тот момент вообще никто не вспоминал!  Кто-то &quot;мудрый&quot; подсказал всероссийской Красной шляпочке об участии в этом шоу и Киркороваа.. Упс....
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10 мин.

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