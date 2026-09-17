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Татар-информ

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Ночной клуб «Nebar» в Казани закрыли на 70 суток за санитарные нарушения

Ночной клуб «Nebar» в Казани закрыли на 70 суток за санитарные нарушения

Фото: Управление Роспотребнадзора по РТ В Казани ночной клуб «Nebar» закрыли на 70 суток за антисанитарию.

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