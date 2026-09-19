Фицо назвал ошибкой отказ Украины от мирного договора в 2022 году

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина совершила ошибку, когда в апреле 2022 года прислушалась к Западу и не заключила мирный договор.
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