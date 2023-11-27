Светлана Лужецкая приняла участие в заседании Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства в ЮФО

22 ноября под руководством заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Алексея Ермакова состоялось заседание Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе, при участии председателя Совета уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации, расположенных в пределах Южного федерального округа, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светланы Лужецкой, директора центра национальных рейтингов АНО «Агентства стратегических инициатив» Михаила Уткина, вице-президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Елены Дыбовой, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов ЮФО, региональных бизнес-уполномоченных.