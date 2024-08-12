ВС РФ прорвали первую линию обороны противника на востоке Торецка и ведут бои в квартале многоэтажек

Российские войска продолжают успешное наступление на Торецком направлении. Находит своё подтверждение информация о том, что ВС РФ продвинулись в Торецк (переименованный Дзержинск), преодолев первую линию обороны между этим городом и пгт Пивничное (Северное).
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