Acer возвращается на рынок смартфонов с выпуском двух ультрабюджетных моделей

Компания Acer отмечает свое возвращение на рынок смартфонов выпуском Super ZX Pro и Super ZX. Оба устройства позиционируются как бюджетные варианты с приоритетом доступности, а не топовых характеристик и спецификаций.
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