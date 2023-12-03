После речи патриарха власть "прозрела": У мигрантов отберут паспорта и заблокируют деньги. Жизнь нелегалов будет "невыносимой"

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олег донсков

Дело в том, на мой взгляд, что русские против мигрантов. Дело в ом, что наша власть до сих пор почему -то не выработала приемлемую для общества систему привлечения в страну мигрантов. Он обязан строго выполнять законы России и порядок своего пребывания в нашей стране. Должно быть определено конкретное лицо, которое пригласило мигранта и строго определены функции мигранта по месту его работы. Должностное лицо несет ответственность за все действия мигранта во время пребывания мигранта в стране. Для русских, которые возвращаются на родину - совсем другой порядок. Получение гражданства мигрантами, действующее сейчас, не годится. Это лазейка для нечестных людей. Отменить.