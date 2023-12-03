СССР-Россия
ГлавнаяВсе новые темы са...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СССР-Россия

1 305 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Rabiga Rafikova (Рафикова)
    Согласна с "ревизией выданных паспортов", при том должны быть наказаны те чиновники, которые выдали эти паспорта. Но ...Нелегалы допрыгал...
  • Rabiga Rafikova (Рафикова)
    Неплохо было бы тебе обозначить свою фамилию, прежде чем лаять из-за угла?После речи патриа...
  • Виктор Полуэктов
    Это даже не пахнет войной. Именно она и будет после разрыва отношений. Но что точно, процесс будет запущен средствами...Неужели в Штатах ...

После речи патриарха власть "прозрела": У мигрантов отберут паспорта и заблокируют деньги. Жизнь нелегалов будет "невыносимой"

После речи патриарха власть "прозрела": У мигрантов отберут паспорта и заблокируют деньги. Жизнь нелегалов будет "невыносимой"

Удивительные вещи творятся нынче в России, стоило патриарху Кириллу в красках описать масштабы угрозы со стороны мигрантов, как власть «прозрела».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Терентьев
Не паспорта должны выдаваться, а разрешение на работу к конкретному работодателю! Каждый мигрант едет в конкретный город  по конкретному адресу. Если его задержали в другом городе - тогда требуется объяснение.
Ответить
13 час.
од
олег донсков
Дело в том, на мой взгляд, что русские против мигрантов. Дело в ом, что наша власть до сих пор почему -то не выработала приемлемую для общества систему привлечения в страну мигрантов. Он обязан строго выполнять законы России и порядок своего пребывания в нашей стране. Должно быть  определено конкретное лицо, которое пригласило мигранта и строго определены  функции мигранта по месту  его работы. Должностное лицо несет ответственность за все действия мигранта во время пребывания мигранта в стране. Для русских, которые возвращаются на родину - совсем другой порядок. Получение гражданства мигрантами, действующее сейчас, не годится. Это лазейка для нечестных людей. Отменить.
Ответить
12 час.
Rabiga Rafikova
Неплохо было бы тебе обозначить свою фамилию, прежде чем лаять из-за угла?
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх