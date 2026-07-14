Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Российские дроны повредили два сухогруза, шедших из Черноморска в Одессу

Российские дроны повредили два сухогруза, шедших из Черноморска в Одессу

Российские военнослужащие в течение дня продолжили наносить удары по объектам портовой инфраструктуры Украины и судам, которые, по данным Минобороны РФ, используются для обеспечения Вооруженных сил Украины.

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