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Россиян предупредили о подорожании вина

Ассоциация «Винодельческий союз», объединяющая крупных производителей вин, предупредила россиян о возможном подорожании напитка из-за внедрения новой системы маркировки, и обратилась с соответствующим письмом к вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

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