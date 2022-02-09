Россиян предупредили о подорожании вина

Ассоциация «Винодельческий союз», объединяющая крупных производителей вин, предупредила россиян о возможном подорожании напитка из-за внедрения новой системы маркировки, и обратилась с соответствующим письмом к вице-премьеру Дмитрию Григоренко.
Ассоциация «Винодельческий союз», объединяющая крупных производителей вин, предупредила россиян о возможном подорожании напитка из-за внедрения новой системы маркировки, и обратилась с соответствующим письмом к вице-премьеру Дмитрию Григоренко.
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