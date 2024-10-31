Мажилис парламента Казахстана утвердил бюджет на 2025-2027 годы

Астана, 30 октября /Синьхуа/ -- Депутаты Мажилиса /нижняя палата/ парламента Казахстана на пленарном заседании в среду приняли законы о республиканском бюджете и о гарантированном трансферте из Национального фонда на 2025-2027 годы.
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