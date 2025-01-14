В России высказались об отмене антироссийских санкций при Трампе

Губы раскатали! Новых не хотим получить? Зачем из Трампа делать мягкого и пушистого? Говорит одно,а постарается сделать так,как ему будет выгодно! И нечего строить иллюзий!Как говорится мечтать не вредно!

Владимир Алтайцев

Неужто в ГД отбирают по степени дебилизма? Судя по этому Климову такое впечатление складывается. Ни черта в политике не разбирается, судит на уровне школяра из 5-го класса. Долбо...б, США никогда не снимут санкции с России.