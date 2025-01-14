Ждать немедленной отмены антироссийских санкций после инаугурации президента США Дональда Трампа не стоит, заявил в разговоре с «Лентой.
В России высказались об отмене антироссийских санкций при Трампе
Комментарии
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виталий панов
Губы раскатали! Новых не хотим получить? Зачем из Трампа делать мягкого и пушистого? Говорит одно,а постарается сделать так,как ему будет выгодно! И нечего строить иллюзий!Как говорится мечтать не вредно!
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15 час.
Владимир Алтайцев
Неужто в ГД отбирают по степени дебилизма? Судя по этому Климову такое впечатление складывается. Ни черта в политике не разбирается, судит на уровне школяра из 5-го класса. Долбо...б, США никогда не снимут санкции с России.
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12 час.
АА
Алекс Архипов
Размечтались.
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11 час.
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