Политика как он...
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Политика как она есть

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В России высказались об отмене антироссийских санкций при Трампе

В России высказались об отмене антироссийских санкций при Трампе

Ждать немедленной отмены антироссийских санкций после инаугурации президента США Дональда Трампа не стоит, заявил в разговоре с «Лентой.

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Комментарии
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виталий панов
Губы раскатали! Новых не хотим получить? Зачем из Трампа делать мягкого и пушистого? Говорит одно,а постарается сделать так,как ему будет выгодно! И нечего строить иллюзий!Как говорится мечтать не вредно!
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15 час.
Владимир Алтайцев
Неужто  в  ГД  отбирают по  степени  дебилизма?  Судя  по  этому  Климову  такое  впечатление  складывается. Ни черта  в политике  не разбирается, судит на  уровне  школяра  из 5-го класса. Долбо...б, США  никогда  не снимут  санкции с  России.
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12 час.
АА
Алекс Архипов
Размечтались.
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11 час.

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