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Марченко забросил 1-ю шайбу за «Торонто» – в матче против «Оттавы». У него 2 броска, 2 хита и 4 минуты штрафа за 19:26

Форвард « Торонто » Кирилл Марченко забросил первую шайбу за новую команду в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (2:3).

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