Госдума расширила основания для контрактов осужденных с Минобороны РФ

Госдума в первом чтении и в целом приняла пакет законов, позволяющий заключать контракт с Минобороны РФ осужденным, в частности, за бандитизм, за участие в организованном преступном сообществе, за организацию незаконной миграции, передает корреспондент RTVI.
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