Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 307 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    "31 мая госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что глава государства Джо Байден одобрил применение американского...Аналитик Боснич: ...
  • Евгений Благородный
    Дни его сочтены, но он всё визжит.Зеленский на фран...
  • Надежда
    Ссори, вовка, что мы задерживаем истребление последнего хохлатого...😞Байден извинился ...

Минсельхоз считает, что зарубежные компании повысят долю рубля в торговле

Минсельхоз считает, что зарубежные компании повысят долю рубля в торговле

Зарубежные компании повысят долю рубля в торговле с Россией в 2024 году. С таким прогнозом выступила министр сельского хозяйства России Оксана Лут, принимая участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх