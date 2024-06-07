Минсельхоз считает, что зарубежные компании повысят долю рубля в торговле

Зарубежные компании повысят долю рубля в торговле с Россией в 2024 году. С таким прогнозом выступила министр сельского хозяйства России Оксана Лут, принимая участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает РИА Новости.
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