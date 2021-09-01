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Юморист Сивохо перехватывает у Медведчука монополию по переговорам о судьбе Донбасса

Юморист Сивохо перехватывает у Медведчука монополию по переговорам о судьбе Донбасса

Лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку 31 августа продлили на два месяца срок домашнего ареста. Одновременно в парламенте был зарегистрирован законопроект №5844-1 «Об основах реинтеграции временно неподконтрольных территорий Украины».

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