США разместили в Европе модифицированные ядерные бомбы: главное за сутки

МОСКВА, 19 января, ФедералПресс. США в полном объеме разместили новые гравитационные ядерные бомбы B61-12, немецкий генерал-майор заявил о росте военного потенциала России, а ВСУ «намекнули» Раде, что конфликт нужно закончить в первой половине 2025 года.