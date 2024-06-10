Банк Ziraat: проблемы с банковскими переводами из РФ в Турцию еще не решено

Представитель государственного турецкого банка Ziraat заявил, что в настоящее время кардинальных изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами из России в Турцию пока не наблюдается.
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