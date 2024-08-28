В Токио пройдет событие-коллаборация с Overwatch 2 в знаменитой телебашне Overwatch 2 ...

В Токио пройдет событие-коллаборация с Overwatch 2 в знаменитой телебашнеOverwatch 2 ждет еще одна коллаборация c Останкин…с башней Red Tokyo Tower – это крупнейшая в Японии цифровая игровая площадка нового поколения, расположенная в Токийской башне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)