В Токио пройдет событие-коллаборация с Overwatch 2 в знаменитой телебашне Overwatch 2 ...

В Токио пройдет событие-коллаборация с Overwatch 2 в знаменитой телебашнеOverwatch 2 ждет еще одна коллаборация c Останкин…с башней Red Tokyo Tower – это крупнейшая в Японии цифровая игровая площадка нового поколения, расположенная в Токийской башне.