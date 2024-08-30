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Творческие выступления и эстафеты прошли в День деревни в Лопотове

Творческие выступления и эстафеты прошли в День деревни в Лопотове

День деревни Лопотово отметили в Солнечногорске. Для жителей подготовили праздничную программу «Цвети, моя деревня» с выступлениями местных творческих коллективов, веселыми эстафетами, конкурсами и спортивными играми.

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