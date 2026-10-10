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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгений Пашутин о победе в Екатеринбурге: «Правильно среагировали на поражение от «Зенита». «Уралмаш» – очень сильная команда»

« Бетсити Парма » обыграла «Уралмаш» на выезде – 86:71. Брайан Фоббс отметился 25 очками. Джеремайя Мартин чуть не собрал трипл-дабл – 19 очков, 8 подборов и 9 передач.

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