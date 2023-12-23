8 продуктов и блюд, которые не стоит разогревать второй раз

Вот только не всё можно разогревать несколько раз. Связано это с тем, что некоторые продукты после повторного разогревания начинают выделять вредные вещества, которые могут бот опасны для нашего организма.
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