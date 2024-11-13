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  • Александр Пятнистый
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    очки не солнечные а солнцезащитные. а вообще что же их все в грязь то тянет.Веселей, рабочий ...

«Места не столь отдалённые», или выражения, о происхождении которых многие и не задумывались

«Места не столь отдалённые», или выражения, о происхождении которых многие и не задумывались

Закадычный друг. Кто он? «Не в своей тарелке», «места не столь отдалённые», «филькина грамота» - все эти и многие другие достаточно странные выражения люди употребляют в своей речи, порой и не задумываясь об их истинном значении.

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