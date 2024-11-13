«Места не столь отдалённые», или выражения, о происхождении которых многие и не задумывались

Закадычный друг. Кто он? «Не в своей тарелке», «места не столь отдалённые», «филькина грамота» - все эти и многие другие достаточно странные выражения люди употребляют в своей речи, порой и не задумываясь об их истинном значении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии