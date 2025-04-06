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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капризов может сыграть с «Сан-Хосе» в ночь на 10 апреля. Форвард «Миннесоты» не участвует в матчах из-за травмы с 27 января

Об этом сообщает журналист Майкл Руссо. Форвард «Миннесоты» не выходил на лед в матчах НХЛ с 27 января из-за травмы и последовавшей операции.

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