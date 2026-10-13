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Аргументы и Факты

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ГТА VI может выйти на ПК уже в начале 2027 года

ГТА VI может выйти на ПК уже в начале 2027 года

Компьютерная версия Grand Theft Auto VI может выйти уже в первом квартале 2027 года. Об этом сообщает GamesBeat со ссылкой на четыре источника в игровой индустрии, знакомых с планами Rockstar Games.

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