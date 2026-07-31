Правительство выделило 7,4 млрд рублей 44 регионам для компенсации платежей за ЖКХ

Выделенные 7,4 млрд руб. представляют собой компенсацию стоимости жилищно-коммунальных услуг для ветеранов, инвалидов, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, сообщают в правительстве 31 июля 2026 года, в пятницу.
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