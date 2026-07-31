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Журнал «Профиль»

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Правительство выделило 7,4 млрд рублей 44 регионам для компенсации платежей за ЖКХ

Правительство выделило 7,4 млрд рублей 44 регионам для компенсации платежей за ЖКХ

Выделенные 7,4 млрд руб. представляют собой компенсацию стоимости жилищно-коммунальных услуг для ветеранов, инвалидов, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, сообщают в правительстве 31 июля 2026 года, в пятницу.

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