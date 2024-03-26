Оперативная работа новосибирского бизнес-омбудсмена позволила экспедиторской компании избежать необоснованных штрафов

В ходе личного приема к Уполномоченному по защите прав предпринимателей Николаю Мамулату обратился руководитель экспедиторской компании, который получил уведомления о рассмотрении дел об административных правонарушениях в отношении его юридического лица.
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