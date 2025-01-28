Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 741 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Шилин
    У арабов нет друзей кроме денег.Саудовская Аравия...
  • Владимир Соколов
    бабло делят)) бабло на одного делиться лучше чем на двоих))Команда Трампа об...
  • Misha Glusch
    хуй отрезать для начала смелому азеру, а уж опосля...«Может, тогда вер...

Генпрокуратура требует взыскать с курских чиновников 3,2 миллиарда рублей

Генпрокуратура требует взыскать с курских чиновников 3,2 миллиарда рублей

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Генеральная прокуратура потребовала взыскать с главы Корпорации развития Курской области, его заместителей и нескольких коммерсантов более трех миллиардов рублей, которые те присвоили на контрактах по возведению оборонных сооружений, следует из исковых материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх