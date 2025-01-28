Генпрокуратура требует взыскать с курских чиновников 3,2 миллиарда рублей

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Генеральная прокуратура потребовала взыскать с главы Корпорации развития Курской области, его заместителей и нескольких коммерсантов более трех миллиардов рублей, которые те присвоили на контрактах по возведению оборонных сооружений, следует из исковых материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.