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  • cergei efremow
    Она любила и страдала,любила деньги и страдала от их недостатка.....В Самаре бывший д...

Александра Винникова освободили от должности начальника ГУ МВД по Самарской области

Глава ГУ МВД по Самарской области Александр Винников покинул свой пост. Согласно выдержкам из соответствующего указа президент РФ Владимира Путина, генерал-лейтенанта полиции Винникова Александра Ивановича освободили от занимаемой должности.

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