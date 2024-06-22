Президент России подписал закон о запрете приватизации имущества религиозного назначения

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий приватизацию религиозной собственности. Новый закон вводит прямой запрет на продажу или аренду зданий, церквей, мечетей и других религиозных объектов, принадлежащих государству или муниципалитетам.
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