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При взрыве машины под Екатеринбургом погиб водитель создателя дрона «Упырь»

При взрыве машины под Екатеринбургом погиб водитель создателя дрона «Упырь»

Гендиректор «Уралдронзавод» Ткачук пострадалВ результате взрыва автомобиля в Свердловской области, произошедшего вечером 4 августа, погиб водитель и охранник генерального директора компании — создателя дрона «Упырь» Владимира Ткачука.

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