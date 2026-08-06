ООН осудила санкции США против Кубы как угрозу суверенитету

Эксперты ООН обвинили США в попытке сменить режим на Кубе через санкции, противоречащие Уставу ООН. Они призвали международное сообщество предотвратить гуманитарный кризис на острове и осудили действия, угрожающие сообщениям о жизни и достоинству.
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