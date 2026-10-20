Тем временем нефть уже поднялась до локального максимума в 111 долларов за баррель. Снимаю шляпу перед командой Трампа: там работают специалисты высочайшего класса, которым вот уже на протяжении полугода удаётся держать нефтяные цены на несуразно низком уровне.
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