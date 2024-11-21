Что произойдёт с парковочными местами в Париже. План мэра

Мэр французской столицы Анн Идальго разработала новый климатический план, который будет представлен городскому совету, и обещает снизить ограничения скорости, убрать 60 000 парковочных мест и создать городские «оазисы».
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