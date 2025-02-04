Зрители на все лады обсуждают заявление из прямого эфира Владимира Соловьёва

Посол России в Канаде Олег Степанов выступил в передаче «Соловьёв. Live». В ходе эфира он прокомментировал, как жители Канады реагируют на решение президента США Дональда Трампа о введении торговых пошлин.
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