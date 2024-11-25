В Новгородской области проверят, как тратят деньги налогоплательщиков компании-мусорщики

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 ноября, ФедералПресс. Новгородская областная дума поручит Счетной палате региона проверить законность и эффективность использования средств бюджета организациями, которые оказывают гражданам услуги по обращению с ТКО.
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