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ЛЛ
лина любимцева
НАДО ВСЕ объекты исследовать на Украине. Банджровцы где-то майстрячат бомбу, стопудово...
МАГАТЭ не выявило...
6324362 Елен
эка отожрали морды от безделья))
Генерал Линьков н...
Сергей Туренко
Кто бы в этом сомневался. Эта организация работает на ПИНДОСов, а если представителям МАГАТЭ что-то и показали, то к...
МАГАТЭ не подтвер...
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